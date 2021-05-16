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Евродепутат: Зеленский становится все больше похож на диктатора, а его рейтинги падают все ниже

Максимилиан Кра Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский становится все больше похожим на диктатора, но с другой стороны но его рейтинги падают все ниже и ниже. Такое мнение выразил депутат Европейского парламента Максимилиан Кра.

"На сегодня, Зеленский является избранным президентом, поэтому должны ждать следующие выборы. Но даже если ты избран президентом, ты принять законы, правила и привилегии оппозиции. Мы сейчас видим, что президент становится все больше похожим на диктатора, но с другой стороны но его рейтинги падают все ниже и ниже. Чем меньше он пользуется поддержкой среди населения, то чаще он прибегает к незаконным действиям и действий, направленных против высказывания людей с другой мыслью", - заявил Кра.

"Поэтому это что-то вроде государственного переворота со стороны власти против институтов и Конституции. Это теперь вопрос ко всем людям в судебной системе власти, в парламенте, на других телеканалах увидеть, что их институты и Конституция сейчас под угрозой сверху. Поэтому защищайте свою страну и Конституцию потому что это жутко", - подчеркнул евродепутат.

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