Евродепутат: Украине приходится cмириться, что страной управляют США

Максимилиан Кра Фото из открытых источников

Украине приходится смириться с тем обстоятельством, что ей управляют США.

Об этом заявил депутат Европейского парламента Максимилиан Кра.

"Первая модель - США диктует правила, а каждая страна мира имеет их принять. Другая модель - многополярная, есть азиаты (Китай), русские (Россия), африканцы (Африка), мусульмане (мусульманские страны), американцы (США). Каждый регион имеет свои правила, источником которых являются традиции и власть. Американцы хотят - иногда вполне неприкрыто - продемонстрировать, что они могут установить правила здесь, по соседству с Россией. Вот почему им нужна Украина. Потому что Украина сейчас - это американский танк, американская крепость, цель которой - помешать россиянам организовать жизнь на своей территории в соответствии с их собственных политических представлений", - отметил Кра.

По словам евродепутата, именно поэтому Украине предоставляется военная помощь в таком размере.

"Вот почему вам дают столько военной помощи, вот почему так много военных советников, вот почему так часто политики из Вашингтона звонят в Киев. В то же время, вот почему Хантер Байден ежегодно даром получает 300 000 долларов от вашей страны. У вас есть выбор - троянский конь или лев, но с другой стороны, вам приходится за все платить. (Хантер Баден) Он никогда раньше не бывал в Украине, не имеет никакого опыта в газовой промышленности. Единственное - он сын лица, была ответственна за американскую политику в отношении Украины. Это такая коррупция, что дальше уже некуда. Проблема в том, что вы получаете статус определенной колонии большого американского перца. Как вы говорите - мы крупнейший партнер США. И поэтому здесь вам приходится принимать то, что они управляют вашей страной, а не вы сами", - подчеркнул евродепутат.