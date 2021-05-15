Евродепутат: США не заинтересованы в мире в Украине, им это невыгодно

Максимилиан Кра Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в мире в Украине, поскольку он им не выгоден. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" высказал евродепутат Максимилиан Кра.

"Когда Байден стал президентом, он заявил, что Америка снова начнет управлять миром. А кто-то просил его вообще об этом? Я - нет. Не хотел бы, чтобы Америка правила миром, я хочу решать судьбу своей страны сам. В рамках их политической стратегии, им необходимо иметь эту войну, войнушку, а не большую войну, потому что большая война – это очень дорого. Им надо, чтобы эта война продолжалась, потому что тогда можно будет говорить, поскольку идет война, Европе запрещено иметь дела с Россией", - отметил он.

По мнению евродепутата, американцам нужна эдакая ограниченная, но вечная война.

"Если будет настоящая большая война – это будет означать нестабильность. А если будет мир – ЕС сразу же начнет налаживать экономические отношения с РФ. А США этого совсем не хочет", - пояснил он.

При этом Кра добавил, что "интерес Америки состоит в том, чтобы удерживать контролируемую, ограниченную войну, которую они будут подпитывать финансовыми вливаниями".