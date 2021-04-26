Евродепутат Радачовский высказался против ограничения деятельности YouTube-каналов: Властям Украины надо решать другие проблемы

В Украине очень много других проблем, которые должна решать власть, вместо того, чтоб блокировать вещания телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Об этом заявил евродепутат от Словакии Мирослав Радачовский в эфире "Першого Незалежного".

"Я как словацкий евродепутат категорически против того, чтобы какие-либо медиа, СМИ, были заблокированы властью или президентом. Это невозможно. Возможно запретить медиа только тогда, когда они пропагандируют терроризм или убийства, или что-нибудь такое. Но я удивлен одной вещью – как мне известно, в нашей братской Украине есть проблема с ковидом, есть проблема с экономикой, есть проблема на востоке Украины. И когда есть такие проблемы у вас, серьезные, почему господин Зеленский "решил медиа"? Этого я не понимаю. Это понимаю только так, что это политическое дело. И я категорически против этого", – отметил он.

Радачовский также не понимает, почему украинская власть занимается закрытием телеканалов в такое время.

"Мне непонятно, почему этим занимается ваша власть и президент. Я категорически и все евродепутаты против того, чтобы СМИ были запрещены. Я говорю за Словакию, мы все болеем за вас, мы болеем за Украину, болеем за Россию, потому что мы один славянский народ. А это мне не нравится, и никому не нравится, что у вас самая большая проблема телеканал. У вас много других проблем, не телеканалы. Телеканалы пусть будут такие и такие, оппозиционные и другие. Когда еще господин Зеленский был шоуменом или актером, я думал, что он серьезный человек. Но он очень изменился. Он говорил одно, когда были выборы и говорит другое теперь. Я не знаю, может это влияние трансатлантическое, но я не понимаю этого", – сказал европарламентарий.

Радачовский подчеркнул, что в Европарламенте будут развивать тему закрытия телеканалов украинской властью.

"И мы будем развивать эту тему. Есть евродепутаты, которые не за Россию и не за Украину, есть евродепутаты, которые репрезентируют русское меньшинство в Латвии, например, в Эстонии и в других странах. Я с ними сотрудничаю. И мы будем это делать. Пока оглашается каналу "112 Украина", некоторым украинским журналистам, мы будем требовать, чтобы добавилось дело Бузины и так дальше. Потому что если Украина не будет демократической страной, то как можно с ней сотрудничать европейским странам? Я лично сделаю все, чтобы помочь вам, братьям украинцам, но и братьям русским. Сделаю все, что надо", – добавил европарламентарий.

Ранее евродепутат Максимилиан Кра, комментируя нынешние действия украинской власти, в том числе по ограничению вещания телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, заявил, что правительство стремительно движется против фундаментальных прав человека.

Напомним, телеканал "Перший Незалежний" расширил свое вещание еще на три YouTube-площадки. Для удобства пользователей мы создали три новых YouTube-канала, где вы можете получить честную и проверенную информацию о происходящем в Украине и мире.