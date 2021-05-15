Евродепутат о давлении на оппозицию: Мы видим увеличение репрессий против тех, чье мнение отличается от мнения власти

Максимилиан Кра Фото из открытых источников

В Украине происходит увеличение репрессии против тех, чье мнение отличается от мнения власти Об этом заявил в эфире "Першого Незалежного" евродепутат Максимилиан Кра, комментируя решение Печерского суда Киева отправить под домашний арест главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктора Медведчука.

"Мы видим ступеньки, которые идут в неправильном направлении. Первое, это давление на ваш канал, второе, это давление на русский язык. И последний шаг, это то, что оппозиционный лидер преследуется, и его хотят, очевидно, посадить в тюрьму. Шаг за шагом, мы видим рост давления и репрессий против тех, у кого есть другая идея об Украине, что является отличной от той, что у правительства", – отметил он.

Кра призвал всех в Украине открыть глаза на этот процесс репрессий в стране.

"Украина идет в направлении, имеет обеспокоить всех, даже тех, кому не нравится Виктор. Они должны сказать: "Возможно мне не нравится Виктор Медведчук, но я бы приложил много усилий, чтобы позволить ему делать то, что от него ожидают люди." Я могу только призвать всех в стране смотреть на происходящее и открыть глаза на этот процесс репрессий и сказать: "Возможно сейчас это Виктор, а следующим будете вы, если вы не на стороне этого правительства." Я человек извне, но тем, кто внутри, я говорю: "Проснитесь! Это ваша страна, не позволяйте ей идти в направлении этих репрессий и политической несправедливости", – отметил евродепутат.

Напомним, 13 мая, состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Суд отправил политика под круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.