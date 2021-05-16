Евродепутат: Медведчук - единственный украинский политик, который на стороне мирного процесса

Максимилиан Кра Фото из открытых источников

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук является единственным украинским политиком, который выступает на стороне Минского мирного процесса и очевидно, что украинское правительство - против такого процесса. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил депутат Европейского парламента Максимилиан Кра.

"Мы должны общаться и показать, что сейчас происходит что-то очень неправильное. Мы не должны забывать, что эта страна имеет проблему войны на востоке, что есть Минский мирный процесс и сейчас правительство Украины не выполняет своих обязательств в этом мирном процессе. Виктор - единственная украинская политическая фигура, которая находится на стороне этого мирного процесса и очевидно, что правительство - нет. Мы должны отметить, что они оказывают большое давление на оппозицию и что они могут остановить эту войну но не делают этого. И я думаю, что это надо доносить европейскому сообществу и изменить их мнение. Это то, чего мы должны достичь, изменить восприятие и увидеть, что это правительство плохое", - отметил он.