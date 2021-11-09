Евродепутат Крамон-Таубадель: Офис президента Зеленского должен переписать закон о деолигархизации

Фото из открытых источников

В Европарламенте считают неэффективным закон о деолигархизации, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 5 ноября. Об этом заявила вице-президент комитета Ассоциации "Украина – ЕС", депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель во время дебатов в Европарламенте.

"Но проблема олигархизации (в Украине, – ред.) хорошо очерчена и очевидна. И мы действительно должны внимательно присмотреться, как мы можем найти инструменты разъединить политические и бизнес-интересы, медиа-интересы. Это неприемлемо и это просто политические инструменты, которые использует президент, чтобы противостоять оппонентам. И это разочаровывает большой процент граждан и членов нашей делегации. И это действительно нонсенс, потому что Украина и дальше хочет нашей защиты. Гораздо лучше им будет отказать и попросить Офис президента переписать этот закон и найти другой подход", – отметила она.

Виола фон Крамон Таубадель подчеркнула, что европейские партнеры вкладываем много денег в Украину, но недостаточно проверяют, используются ли средства по назначению.

"Мы, как европейские партнеры, вкладываем много денег в Украину. Так как я недавно вернулась из Украины, могу вам сказать, что некоторые мои партнеры сильно разочарованы Украиной... Мы не проверяем достаточно, куда идут деньги, мы не используем свое политическое влияние. Я настоятельно рекомендую всем и каждому, и комиссии, и европейской делегации – использовать этот политический рычаг и не мириться с этим. И делать так, чтобы эти деньги шли для населения, на воплощение реформ, на развитие демократии. Потому что большинство этих проблем действительно усложняют антикоррупционный механизм", – отметила евродепутат.

Она также подчеркнула, что вопрос высокого уровня коррупции в Украине должен подниматься в стенах Европарламента, в частности, нормально не функционирует несколько месяцев НАБУ и прогресса в этом вопросе не видно. Кроме того Виола фон Крамон Таубадель обратила внимание на недостаточный уровень воплощения реформ в Украине.

Напомним, 6 ноября, закон "об олигархах" №5599 был опубликован в газете "Голос Украины" и начнет действовать через 180 дней.

Подробнее о принятом законе здесь.

Как сообщалось, 22 сентября нардепы собрались, чтобы рассмотреть закон об олигархах, не дождавшись заключения Венецианской комиссии.

Во время рассмотрения закона об олигархах на то время первый вице-спикер ВР Стефанчук максимально способствовал предложениям "слуг народа", в том числе в рассмотрении по сокращенной процедуре - нардепы не смогли поставить свои правки в зале. Хотя почти все фракции и группы (за исключением "Слуги народа") были против. Они требовали рассмотрения поправок от каждой фракции.

В итоге закон приняли, однако через день в нем нашли коллизию. В финальном тексте, который проголосовала ВРУ, было принято три поправки (№ 396,398,406), которые по-разному излагают пятую статью закона - как определяется олигарх, а следовательно, противоречат друг другу.

В частности, была принята правка экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова о том, что человека в реестр олигархов будет вносить НАПК по обращению специальной комиссии. 3 ноября Рада разблокировала подписание этого закона.