Евразийские СМИ сомневаются в объективности украинского правосудия по делу Медведчука

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Верховный комиссар ООН в своем последнем докладе подверг резкой критике действия Президента Украины Владимира Зеленского, а именно – масштабные репрессии против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и поддерживающих его СМИ. Об этом пишет популярное евразийское интернет-издание News Magazine.

В публикации подчёркивается, что в ООН действия Зеленского расценивают как превышение служебных полномочий.

"В докладе Управления Верховного комиссара по правам человека приветствуется новая стратегия гражданских свобод, введенная в действие Президентом Владимиром Зеленским в марте. Однако, на практике обнаруживается множество тревожных примеров превышения государством своих полномочий. В частности, подвергается критике подписанный Зеленским указ о введении санкций против оппозиционного депутата Тараса Козака, а также осуждается закрытие трех новостных каналов, принадлежащих его компании", – сообщает News Magazine.

В материале уточняется, что это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку оно не обосновано своей необходимостью и соразмерностью, и не было принято независимым органом.

Кроме того, пишет News Magazine, комиссар ООН по правам человека предупреждает, что законопроекты украинского парламента, направленные на наказание "коллаборационизма", также вызывают озабоченность, "поскольку они, по всей видимости, не соответствуют международным стандартам относительно свободы выражения мнений и мирных собраний"

В свою очередь, в докладе отмечается, что обвинения, выдвинутые против Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков, являются бездоказательными.

"Медведчуку, лидеру крупнейшей оппозиционной партии страны (Украины. – Ред.), и Козаку в настоящее время предъявлены обвинения в государственной измене, но подробности конкретных обвинений против них держатся в секрете. Офис комиссара заявил, что отслеживает эти дела, а также существующую напряженность между сторонниками и противниками различных партий, которая значительно усилилась после данных событий", – пишет интернет-издание, подчеркивая, что относительно справедливости судебного разбирательства по этому поводу есть некие сомнения.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

"Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения", – сказал Виктор Медведчук.