Euronews: Наращивание российской военной мощи может быть реакцией на введение санкций Зеленского против Медведчука
Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука может быть причиной наращивания Россией военной мощи. Об этом говорится в статье Euronews.
Автор материала обращает внимание также и на закрытие Зеленским трех оппозиционных телеканалов, а также активные призывы украинского президента к вступлению страны в НАТО.
"В феврале Зеленский активизировал призывы к вступлению Украины в НАТО. Он также запретил украинские телеканалы. Некоторые эксперты предполагают, что подобные события спровоцировали недавнее наращивание российской военной мощи", - идет речь в статье.
Напомним, в статье Deutsche Welle сказано, что президент Российской Федерации Владимир Путин раздражен поведением украинских властей и санкциями со стороны Белого дома, включительно с заявлением президента США Джо Байдена о том, что "Путин - убийца".