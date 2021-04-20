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Euronews: Наращивание российской военной мощи может быть реакцией на введение санкций Зеленского против Медведчука

Армия Российской Федерации Фото из открытых источников

Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука может быть причиной наращивания Россией военной мощи. Об этом говорится в статье Euronews

Автор материала обращает внимание также и на закрытие Зеленским трех оппозиционных телеканалов, а также активные призывы украинского президента к вступлению страны в НАТО. 

"В феврале Зеленский активизировал призывы к вступлению Украины в НАТО. Он также запретил украинские телеканалы. Некоторые эксперты предполагают, что подобные события спровоцировали недавнее наращивание российской военной мощи", - идет речь в статье.

Напомним,  в статье Deutsche Welle сказано, что президент Российской Федерации Владимир Путин раздражен поведением украинских властей и санкциями со стороны Белого дома, включительно с заявлением президента США Джо Байдена о том, что "Путин - убийца".

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