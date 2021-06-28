Euronews: Эксперты считают закон Зеленского о деолигархизации популизмом и нарушением Конституции

Владимир Зеленский Офис президента

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации многие люди в стране считают популизмом и нарушением Конституции. Об этом в комментарии Euronews заявил политолог Алексей Якубин.

По его словам, главные слабые моменты этого закона состоят в том, что в нем не выписаны конкретные параметры относительно СМИ и политического влияния.

"Некоторые люди рассматривают нынешние действия президента как чисто пиар, но другие обеспокоены тем, что Зеленский заходит слишком далеко и не соблюдает конституцию. Есть сотни и сотни украинцев, которые могут соответствовать критериям нового законопроекта, и это заставляет людей нервничать из-за того, что Зеленский может нацеливаться только на одних людей, а не на других", - отметил Якубин.

Издание напоминает, что законопроект о деолигархизации был разработан после начала репрессий против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. В связи с этим украинские политики выразили опасение, что Зеленский будет преследовать только политических оппонентов.

"Это просто популизм. Зеленский сейчас делает все не для того, чтобы избавиться от олигархов и создать честную конкуренцию, а для того, чтобы подчинить их или заменить их другими, а также устранить политических конкурентов", - заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин в комментарии Euronews.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.