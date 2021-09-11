Этому режиму осталось недолго: Депутат Невенчанный о дальнейшей судьбе нынешней власти

Максим Невенчанный Фото из открытых источников

Депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что нынешнее правительство пытается выстроить из Украины тоталитарное государство, лишая свободы слова средства массовой информации. Об этом он сказал в четверг, 9 сентября, под стенами Верховной Рады Украины на митинге в поддержку политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Депутат Невенчанный заявил, что украинское правительство имеет одну официальную идеологию - "правильную", а остальные объявляются незаконными.

"А знаете, что такое тоталитарное государство? Это государство, где только одна официальная идеология, одна правильная позиция. Сегодняшний режим пытается выстроить тоталитарное государство, закрывая нам рты, заполняя наши головы всяким мусором. Они пытаются закрыть средства массовой информации, чтобы мы не знали, что происходит на самом деле", - сообщил депутат.

Невенчанный подчеркнул: несмотря на то, что власть оказывает давление на оппозицию, партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" "дышит нынешней власти в затылок".

"Они пытаются убрать нашего лидера Виктора Медведчука, чтобы он не говорил какова ситуация в Украине на самом деле. Они думали, что это позволит распорошить нашу оппозицию, нашу силу. Но мы сегодня здесь. Чтобы они видели, слышали и знали, что мы устали верить в это вранье. Устали верить в заказные Зе-рейтинги. Семьи выезжают за границу, чтобы как-то выжить, распродают землю, медицина достается только избранным и богатым... Их таймер тикает в обратном направлении. Этому режиму осталось недолго. Мы дышим им в затылок", - сказал он.

Стоит отметить, что более 6 тысяч украинцев вышли к Верховной Раде, чтобы потребовать от власти прекратить давление на оппозицию и репрессии против Виктора Медведчука, а также выполнить Минские договоренности.

Напомним, что на митинге в поддержку оппозиции выступил глава Николаевской областной ячейки "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний. Вместе с ним были депутаты Николаевского областного совета и Николаевского городского совета.