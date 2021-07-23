Это вызывает тревогу: Французские сенаторы обратились в МИД с запросом, касающимся уголовного преследования Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Французские сенаторы отправили в Министерство иностранных дел своей страны запрос, который касается уголовного преследования председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука и закрытия украинских оппозиционных телеканалов. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на письмо французского сенатора Натали Гуле, которое оказалось в распоряжении издания.

"Это вызывает тревогу. У нас теплые отношения с Украиной, и я хотела бы спросить у министра Европы и иностранных дел, какие меры он намеревается предпринять для продвижения прав человека и общественных свобод в Украине", - говорится в запросе.

К слову, это уже второй запрос французских сенаторов в МИД. Ранее был опубликован ответ главы МИДа Франции на запрос сенаторов о ситуации с ультраправыми в Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.