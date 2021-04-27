"Это только у нас сегодня может клоуном на сцене выступать, а завтра править страной". Украинцы рассказали, жалеют ли, что выбрали Зеленского президентом

С момента прихода ко власти президента Владимира Зеленского прошло уже два года. В своей предвыборной программе он обещал, что жизнь людей улучшится, а его фраза о "бабушке с платежкой" уже давно стала поводом для печальных шуток. Ведь за эти годы, признаются простые украинцы, жизнь стала намного хуже, чем раньше. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Все прогнозируемо. Вы знаете, никто в Европе никто не посмел бы прийти ко власти не имея соответствующего опыта и образования. Это только у нас может сегодня на сцене клоуном выступать, а завтра править страной. Что можно ждать? Нечего", - говорит киевлянка.

"Все недовольны. Он обещал много чего, и в результате ничего не выполнил. Чтобы все были довольны надо что? Сделать, чтобы пенсия была побольше, хотя бы это", - считает киевлянин.

"Это были такие тяжелые два года, что это просто было выживание", - сокрушается харьковская пенсионерка.

"Ничего не делается, ничего не будет, и ничего нам не светит с такой властью. Это все, что я могу сказать", - говорит харьковчанка.

"Президент никак не оправдал надежд. Ну извините, правда - есть правда. Что тут лукавить", - заявляет одесситка.

"Я передаю горячий привет нашему президенту от всех пенсионеров. Как он о нас заботится? Пусть он попробует прожить на эту пенсию!" - возмущается одесский пенсионер.