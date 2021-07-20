Это прямое затягивание, - Дианова и Быстряков прокомментировали перенос апелляции по делу Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

На сегодня все, что делает действующая власть, это просто удерживает голову политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука под замком под видом, что идет следствие, что-то там расследуется.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявила политический обозреватель Анна Дианова.

Эксперт, комментируя заседание Киевского апелляционного суда, который, напомним, перенес на 30 июля рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на продление круглосуточного домашнего ареста депутату, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, заметила, что это - затягивание дела в отношении оппозиционного политика.

"Это прямое затягивание, потому что когда с самого начала Виктор Медведчук не сбежал, а я думаю, что именно этого ожидала от него власть, и пришел, что Венедиктова? Она, как в том фильме, кричала: "Не виноватая я, он сам пришел", начинала кому-то звонить, не могла определиться вообще, что делать с Виктором Медведчуком, потому что не ожидали, видимо, что он таки придет. И, естественно, с тех самых пор мы наблюдаем всю эту картину того, что затягивается, доказательств нет, прокуроры ни к чему не готовы, судья говорит, что я же не могу на ваше честное слово. Потом появляются призрачные пленки, на самом деле, цифровая запись Бигуса и так далее. И на сегодняшний день все, что делает власть, это просто удерживает Виктора Медведчука под замком под видом того, что идет следствие, что-то там расследуется. Если бы был фактаж, правильно сказал Вадим Рабинович, ну, давно уже было бы что-то сделано, правда? Сколько может это длиться?" - риторически поинтересовалась Анна Дианова.

В свою очередь, композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков высказал предположение, что власть хочет лишить Виктора Медведчука родины.

"А вы не думаете о том, как в народе говорят, что власть собирает людей для последующего обмена? Представьте себе: наших военнопленных оттуда на тех военнопленных. То есть представив Медведчука, как, так сказать, врага державы и поменять их, допустим, с Россией. Вот я предлагаю такую формулу обмена интересную: значит, наши меняют Медведчука на Протасевича, Протасевича мы меняем на Навального, а Навального меняем на Ассанжа, понимаете? И все, политкорректность создана. Но из кого-то ж надо набирать для обмена пленных. Не думаете ли, что под этим предлогом могут Медведчука просто лишить родины?" - отметил гость студии.

Ранее стало известно, что Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции, которую подали адвокаты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста на 30 июля в 10:30.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.