"Это против интересов Украины": Путин объяснил, за что Киев преследует Медведчука

Президент России Владимир Путин и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук

Преследование украинскими властями председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука носит откровенно политический характер, сказал президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 21 октября

"Его пытаются привлечь к уголовной ответственности за госизмену. За что? Он украл какие-то государственные секреты, тайно их передал? Нет. За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины", — приводит слова Путина "Интерфакс".

Глава российского государства отметил, что несогласным с нынешней украинской властью "не дают голову поднять — кого-то просто убивают прямо на улице, а кого-то — изолируют".

"То есть легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые отвечали бы напрямую интересам украинского народа", — подчеркнул Путин.

По его словам, это положение деля является тупиком. Путин добавил, что не очень понимает, как из этого тупика можно выйти.