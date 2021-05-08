Это была вторая и последняя мировая война: Зеленский записал видеообращение ко Дню памяти и примирения

"Сегодня весь мир и все мировые лидеры должны показывать, что человечество выучило урок 1939-1945 годов навсегда. Осознает последствия войны и не допустит подобного никогда снова", - отметил глава украинского государства.

Он считает, что пришло время поставить точку в этом вопросе и в практическом плане доказать преданность лозунгу "Никогда снова".

"Не пришло ли время человечеству изменить формулировки и говорить не "Вторая мировая война", а "вторая и последняя мировая война"? Не давать шанса и вероятности новой войны даже на вербальном уровне. Наполнить миллионы школьных учебников по истории, научных исследований, миллионы романов и фильмов мантрой о невозможности повторения войны в будущем. Мир должен сказать: "В 1939-1945 годах продолжалась последняя мировая война", - добавил президент.