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Это была вторая и последняя мировая война: Зеленский записал видеообращение ко Дню памяти и примирения

Владимир Зеленский Офис президента

Мировые лидеры должны показывать, что человечество выучило урок, убежден глава украинского государства

Мировые лидеры должны показывать, что человечество выучило урок Второй мировой войны 1939-1945 годов навсегда и никогда не допустит подобного. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Сегодня весь мир и все мировые лидеры должны показывать, что человечество выучило урок 1939-1945 годов навсегда. Осознает последствия войны и не допустит подобного никогда снова", - отметил глава украинского государства.

Он считает, что пришло время поставить точку в этом вопросе и в практическом плане доказать преданность лозунгу "Никогда снова".

"Не пришло ли время человечеству изменить формулировки и говорить не "Вторая мировая война", а "вторая и последняя мировая война"? Не давать шанса и вероятности новой войны даже на вербальном уровне. Наполнить миллионы школьных учебников по истории, научных исследований, миллионы романов и фильмов мантрой о невозможности повторения войны в будущем. Мир должен сказать: "В 1939-1945 годах продолжалась последняя мировая война", - добавил президент.

 
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Напомним, 8 мая Украина и весь мир отмечают День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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