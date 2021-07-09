Это агония и правовой беспредел со стороны действующей власти и лично Зеленского, - Дубовой о деле Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Судебный процесс против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – это настоящая агония и правовой беспредел со стороны действующей власти и лично президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава Луганской региональной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ростислав Дубовой.

"Это настоящая агония и правовой беспредел со стороны сегодняшней власти и лично президента Украины. Раньше, в старые добрые времена, людей, которые называли себя "наполеонами", за ними сразу приезжали санитары, потом медсестры поили их пилюльками и лечили, а сегодня такие люди становятся президентами, и мы пожинаем психически нездоровые действия и решения с их стороны. Я убежден, что это все, что сейчас происходит, это конец "зеленой" власти, потому что когда уже тупик, когда уже дальнейшего пути нет, мы сегодня видим эти бездумные, абсолютно незаконные действия загнанных людей. И этим человеком сегодня является президент Зеленский", – заявил Ростислав Дубовой.

Политик подчеркнул, что лидера оппозиции поддерживают миллионы украинцев.

"Медведчук – он выживет. За Медведчуком – поддержка миллионов украинцев, а что будет с этим "наполеончиком", явно у него будущего, нормального будущего в Украине больше нет", – сказал Ростислав Дубовой.

Ранее Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Кроме того, накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Защита Виктора Медведчука подавала ходатайство об отводе прокурора и судьи, однако им было отказано. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указанию Банковой.

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.

Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.

Также власти закрыли три телеканала – "112 Украина", Newsone и ZIK. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля, был назван таким, что противоречит международным стандартам в области прав человека.