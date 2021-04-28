Эти люди ходят по Киеву только потому, что власть им это разрешает, - Волошин о марше, посвященном СС "Галичина"

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Участники "Марша вышиванок", посвященного дивизии "Галичина", ходят по Киеву только потому, что власть им это позволяет.

Об этом в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Олег Волошин.

Народный депутат, комментируя "Марш вышиванок" в честь дня создания дивизии "Галичина", который в эти минуты проходит в Киеве, сделал экскурс в историю и напомнил, что бойцы дивизии присягали Гитлеру. Поэтому их чествование - это все равно, что чествовать Гитлера, сказал Олег Волошин.

"Что нас больше всего беспокоит? Не то, что нашлась какая-то групка идиотов, которые чествуют ветеранов СС, а то, что, в принципе, в Украине крайне правые чувствуют свою полную вседозволенность: можно бить журналистов, можно убивать журналистов, можно избивать представителей других национальностей, можно разрисовывать синагоги свастиками, можно нападать на инакомыслящих, можно избивать сторонников "Партии Шария", сторонников ОПЗЖ, других политических сил. И на этом фоне то, что они еще ходят такими маршами, помогает нам, людям, которые им противостоят, доносить до кураторов нашей власти на Западе, что, ребята, вот вы делали вид, что вас это не волнует. Бузину убили - но он же пророссийский, канал "112 Украина" обстреляли - но он же там пророссийский... А вот они (участники марша. - Ред.) начнут уже завтра синагоги жечь, они начнут завтра избивать ваших любимых представителей ЛГБТ-движений", - сказал Олег Волошин.

Народный депутат прогнозирует, что такие мероприятия вылезут боком для действующей украинской власти.

"Оно выйдет боком власти, потому что еврею Зеленскому, внуку ветерана Великой Отечественной войны, мягко говоря, должно быть стыдно за то, что те, кто убивал, сжигал, расстреливал его предков и по этническому, и просто по признаку их советского гражданства и так далее, сегодня их чествуют", - сказал Олег Волошин.

Парламентарий резюмировал, что такие мероприятия происходят потому, что разрешение на это дали во властных кабинетах.

"Эти люди ходят по Киеву только потому, что власть это разрешает", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в Киеве состоится "Марш вышиванок" в честь дня создания дивизии "Галичина". Организаторами выступают сообщество "Союз ветеранов войны с Россией", "Правый сектор. Киев", ВОО "Сокил". Такое мероприятие в столице проводят впервые.

Как сообщали, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива во время брифинга в ВРУ заявил, что Общественное движение "Патриоты - За жизнь" становится центром борьбы с фашизмом и нацизмом, которые сегодня возрождаются и укрепляются в Украине с разрешения властей.