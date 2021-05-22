Эстония анонсировала гуманитарную помощь Украине на 1 млн евро

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ERR

Средства будут направлены на " преодоление гуманитарного кризиса"

Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года. Такую заявление сделали в МИД Эстонии в Twitter.

Так, средства будут направлены на"преодоление гуманитарного кризиса".

"За последние годы почти треть гуманитарной помощи Эстонии была направлена на Украину, и мы будем продолжать поддерживать страну, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

На странице миссии Эстонии в ООН уточняется, что средства пойдут людям, проживающим в районах конфликта на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ " об оказание гуманитарной помощи Республике Хорватия"в связи с землетрясениями, которые недавно произошли в стране.