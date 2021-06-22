ЕСПЧ рассмотрит жалобу Медведчука на политическое преследование в приоритетном порядке, - зарубежные СМИ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук подал апелляцию в высший европейский суд по гражданским свободам (Европейский суд по правам человека), заявив, что обвинения в государственной измене – это политически мотивированная попытка Офиса генерального прокурора посадить его за решетку. Об этом сообщает ведущее интернет-издание Закавказья Azərbaycan 24.

В публикации подчеркивается, что, по мнению Виктора Медведчука, политическое преследование со стороны действующей власти "нарушает его право на справедливое судебное разбирательство, свободу и личную безопасность".

В статье также отмечается, что вероятнее всего суд рассмотрит данную апелляцию как приоритетный вопрос, и решение по нему будет принято относительно быстро.

Автор материала напоминает, что лидер оппозиции находится под домашним арестом и не собирается убегать из страны.

"Я чувствую, что готов бороться – бороться с произволом, против репрессий, против фальсификации… Я готов противостоять этим угрозам", – цитирует Azərbaycan 24 Виктора Медведчука.

Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

"Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения", – сказал Виктор Медведчук.