ЕСПЧ назначил слушания по делу "Украина и Нидерланды против России" на 24 ноября

В деле доказывается осуществление РФ эффективного контроля над временно оккупированными территориями

24 ноября состоятся устные слушания в Европейском суде по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против России". Об этом на странице в Facebook сообщает Министерство юстиции Украины.

"Устным слушанием-быть! 24 ноября 2021 года состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против России", - говорится в публикации.

По словам заместителя министра юстиции Валерия Коломиец, в деле приходится осуществления Российской Федерацией эффективного контроля над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и ответственность агрессора за нарушение прав человека.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза утвердил продление персональных санкций, введенных против России за агрессию в отношении Украины. Ограничения применяются к 177 физическим лицам и 48 юридическим лицам.