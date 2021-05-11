Если бы Медведчук был на руководящей должности или президентом, в стране было бы гораздо больше порядка, мудрости и мира, - Либерман

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Если бы председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук находился на руководящей должности в определенном секторе или же был президентом Украины, то в стране было бы намного больше порядка, толерантности, мудрости и мира. Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил адвокат, доктор права Иван Либерман.

Гость студии отметил, что Украиной должны руководить мощные лидеры.

"Я считаю, что мощные личности, мощные лидеры должны двигать страну вперед. Это должны быть светлые ясные головы. Я вообще считаю, что Виктор Медведчук, к сожалению, сейчас не при власти, при той, при которой должен был бы быть. Из-за этого в Украине такие большие проблемы. Был бы Виктор Медведчук, скажем, на должности руководящей именно в каком-то конкретном секторе или, дай Бог, когда-то президентом Украины, я вам точно говорю, в стране было бы гораздо больше порядка, тактичности, толерантности, терпимости, мудрости, в конце концов, и, честно говоря, мира", - подчеркнул Иван Либерман.

Как сообщали, президент Украины Владимир Зеленский своими репрессиями против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, санкциями против главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука вместо повышения своего рейтинга получил противоположный результат. Его электорат массово идет к оппозиции.