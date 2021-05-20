Эскалация со стороны России может продолжаться до сентября, - Зеленский

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

В сентябре в России должны закончиться военные учения

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Россия будет держать Украину в напряжении из-за наращивания военного потенциала у наших границ до сентября. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции ко второй годовщине президентства, передает "Украинская правда".

"Сейчас сложная ситуация. 30-35 тысяч военных РФ – ред.) находятся в Крыму, на Донбассе тоже около 35 тысяч (вооруженных людей), включая 3 тысячи российского контингента, плюс вдоль границ мы видим 47-80 тысяч – по-разному в разные моменты это количество возрастает и уменьшается.

Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных Российской Федерации. Они уходят очень медленно. Мы видим пока лишь 3,5 тысячи в Крыму (отведено) – и все, а все остальные, к сожалению, на месте. Серьезная ситуация

Я думаю, что такое напряжение может быть до конца учений военных – как минимум, до сентября месяца", - сказал он.

Также по мнению Зеленского, Украина вовремя начала бить тревогу из – за наращивания военных сил и техники Россией-и международная огласка остановила "некоторые вещи".

Президент также отметил, что он хочет сохранить нормандский формат и приобщить к нему США, а также стремится к прямой встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что несмотря на заявления об отводе войск, 80 тысяч российских военных все еще остаются у украинских границ.