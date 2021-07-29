ЕС заявил о готовности обсудить второй транш помощи Украине в сентябре

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В ЕС также отметили "значительный прогресс в реформировании различных сфер"

Вице-президент Еврокомиссии Владислав Домбровскис заявил, что ЕС готов вернуться к вопросу выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в сентябре. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с министром финансов Сергеем Марченко, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Мы готовы вернуться к вопросу получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года", - сказал Домбровскис.

Вице-президент также отметил "значительный прогресс в реформировании разных сфер" в Украине.

По итогам беседы стороны договорились продолжить конструктивный диалог о получении Украиной второго транша от ЕС в сентябре 2021 года".

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Напомним, ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал условия для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи.

По его словам, украинская сторона должна выполнить комплекс согласованных политических мер. Одной из них является продвижение важных реформ, приближающих страну к ЕС.