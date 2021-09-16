ЕС вместе с Украиной планирует создать две морские заповедные зоны в Антарктиде
В частности, на встрече речь шла о возможности совместного спонсорства европейского предложения
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс провел встречу с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским. Они обсудили сотрудничество в сфере окружающей среды. Об этом сообщил Синкевичюс в своем Twitter.
По его словам, на встрече речь шла о возможности совместного спонсорства европейской предложения по созданию двух новых масштабных морских заповедных территорий в Антарктиде.
"Я надеюсь, что Украина будет сильным сторонником наших усилий", - отметил еврокомиссар.
Синкевичюс также выразил убеждение, что для Украины более прочные связи с ЕС и зеленый переход является "единственным путем".
Напомним, ранее ученые с помощью зонда ICESat-2, составили точную карту "активных" подледных озер в Антарктиде. В частности, под ледяными потоками Мерсер и Вилланс нашли еще два резервуара.