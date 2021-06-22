ЕС создаст группу быстрого реагирования по кибербезопасности, - СМИ

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В подразделение смогут обращаться страны, подвергшиеся хакерским атакам

Европейский Союз намерен создать киберподразделение для реагирования на кибератаки. Новое подразделение позволит странам, которые подверглись кибератакам, обращаться за помощью к другим странам и ЕС, в том числе через группы быстрого реагирования, которые способны в режиме реального времени дать отпор хакерам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект ЕС.

Издание отмечает, что Еврокомиссия представит в среду, 23 июня, свой план по созданию так называемого "Объединенного киберподразделения".

"Ряд кибератак посеяла хаос на континенте, что привело к опасениям, что Европа не может защитить себя или свои торговые секреты от противников. План ЕС призван помочь странам противостоять все более изощренным атакам путем объединения полномочий национальных правительств в области кибербезопасности", - сообщает издание.

План ЕС также предусматривает создание платформы для полиции по борьбе с киберпреступностью, киберагентств, военных служб и компаний, занимающихся кибербезопасностью, для координации действий в ответ и обмена ресурсами.

План предусматривает подготовку регулярных отчетов об угрозах, подготовку и тестирование планов реагирования на кризисные ситуации, а также заключения соглашений об обмене информацией между властью и частными фирмами, занимающимися кибербезопасностью.

Комиссия впервые пообещала создать совместное киберподразделение в 2019 году, чтобы остановить кибератаки, которые поставили под угрозу институты, агентства, национальные Министерства и ведомства ЕС, а также ведущие европейские компании и организации.

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