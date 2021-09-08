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ЕС продлил санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины

Саммит ЕС EPA-EFE

Санкции пролонгировали на полгода

Представители Европейского Союза без обсуждения в очередной раз продлили действие санкций за дестабилизацию и подрыв суверенитета Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на дипломатические источники.

"Постоянные представители стран Европейского Союза приняли решение продлить еще на полгода санкции для физических и юридических лиц за дестабилизацию и подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу.

Данные санкции ЕС регулярно продлеваются с марта 2017 года.

Сейчас в санкционном списке находятся 177 физических и 48 юридических лиц.

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Как сообщалось ранее, в Украине отреагировали на очередные обыски и задержания людей во временно оккупированном Крыму. В частности, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников призвал к усиление международных санкций против Российской Федерации.

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