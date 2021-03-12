ЕС продлил санкции против РФ за нарушение территориальной целостности Украины

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Санкции продлены до 15 сентября

Совет Евросоюза решил продлить еще на полгода санкции за подрыв территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление размещено на сайте ЕС.

"Сегодня Совет решил продлить санкции, направленные на тех, кто ответственен за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2021 года", - говорится в заявлении.

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Как отмечается, ограничительные меры предусматривают ограничение поездок, замораживание активов и запрет давать деньги или другие экономические ресурсы в распоряжение перечисленным лицам и субъектам хозяйствования.

Известно, что санкции будут продолжать действовать в отношении 177 физических и 48 юридических лиц.

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Напомним, ранее Европейский Союз продолжил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и шести человек из его окружения до 6 марта 2022 года.