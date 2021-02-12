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ЕС призвал Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона о языке

Фото из открытых источников

Также в Евросоюзе поощряют Украину принять закон о нацменьшинствах

Европейский Союз призывает Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам совета ассоциации Украина-ЕС, которое распространило Представительство Евросоюза в Украине.

Отмечается, что обе стороны "напомнили об общих ценностях демократии, верховенства права, уважение международного законодательства, в том числе прав представителей меньшинств". При этом Совет ассоциации согласился обеспечить права нацменьшинств, которые закреплены в конвенциях ООН и Совета Европы.

Кроме того, стороны заявили, что Евросоюз поощряет Украину имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно языкового законодательства и принять закон о нацменьшинствах".

"Сторона ЕС подчеркнула необходимость полностью внедрить рекомендации Венецианской комиссии по образовательному законодательству. Украинская сторона подчеркнула, что вместе с принятием закона "Об общем среднем образовании" в январе 2020 года продлила переходный период для статьи 7 Закона Об образовании до 2023 года, а также имплементировала рекомендации Венецианской комиссии по этому закону", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Европейский парламент в целом и большинством голосов принял доклад по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС. Документ охватывает сферы внутренней и внешней политики Украины, которые связаны с имплементацией документа.

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