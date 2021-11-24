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ЕС осудил указ Путина об упрощенном допуске товаров из ОРДЛО в Россию

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано Фото из открытых источников

Указ о товарах из ОРДЛО противоречит Минским соглашениям

ЕС призывает Россию отменить указ, которым разрешается допуск товаров из оккупированного Донбасса на территорию РФ, поскольку эти действия противоречат Минским соглашениям. Об этом заявил спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

"Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит целям Минских соглашений. Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе относительно таможенного контроля", - подчеркнул он.

Стано отметил, что такие действия могут усилить напряженность, предотвращая будущему процессу реинтеграции.

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский Союз продолжит проводить политику непризнания относительно этого", - добавил он.

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Напомним, ранее украинское Министерство иностранных дел считает указ президента России Владимира Путина об упрощении попадание товаров из неподконтрольной части Донбассу на российский рынок грубым вмешательством в дела Украины, поэтому российскому МИД была направлена нота протеста.

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