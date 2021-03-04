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ЕС на год продлил санкции против Януковича и его окружения

Европейский совет постановил продлить существующее замораживание активов

Европейский Союз продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и шести лиц из его окружения до 6 марта 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета.

"Сегодня совет постановил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующее замораживание активов, направленное против 7 лиц, признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а в отношении двух не продлены", - говорится в сообщении.

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Напомним, на днях послы стран Европейского Союза согласовали продление на полгода, до 15 сентября 2021 года, действия персональных санкций, касающихся экс-президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, они исключили из списка индивидуальных санкций бывшего и.о. премьер-министра (28 января—27 февраля 2014 года) Сергея Арбузова и бывшего министра образования (2010-2014 год) Дмитрия Табачника.

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