ЕС будет занимать позицию экономической силы в отношениях с Россией

Урсула фон дер Ляйен Фото из открытых источников

ЕС будет защищать свои ценности и продвигать собственные интересы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз во время строительства отношений с Россией будет исходить из позиции силы. Об этом она заявила в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Как отметила фон дер Ляйен, Европа будет исходить из позиции экономической силы, поскольку ЕС является крупнейшим торговым партнером для России.

"В отношениях с Россией ... мы имеем позицию силы. Россия представляет менее 5% товаров, которые были импортированы в ЕС. В то же время Евросоюз является крупнейшим торговым партнером для России, и мы поставляем туда более 47% российского импорта. Этот дисбаланс, вероятно, будет расти... и Россия будет вынуждена адаптировать собственную экономику", - пояснила она.

Глава Еврокомиссии отметила, что сейчас отношения с Россией на отрицательной спирали, но ЕС настроен давать ответ Москве за ее нарушение прав человека и попытки подорвать европейские ценности.

"Поэтому мы (лидеры ЕС - ред.) согласились отталкивать, когда Россия направляет действия против ЕС и против того, за что мы стоим, когда она нарушает права человека. Мы будем сдерживать Россию, когда она будет пытаться подрывать наши интересы. И мы будем взаимодействовать с Россией, когда это будет отвечать нашим интересам", - добавила фон дер Ляйен.

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Ранее сообщалось, что в Российской Федерации ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между ЕС и РФ и заявили, что страна готова к взаимодействию.