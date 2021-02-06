Ермак — это дипломат без опыта, политик без способностей и чиновник, манипулирующий президентом

Его называют вице-президентом и серым кардиналом украинской политики. Он шокирует дипломатов и ломает депутатов. Он - это Андрей Ермак.

Правда о Ермака совсем другая. Это пренебрежение и интриги, дорогие костюмы и "Мерседес" с номерами прикрытия, который он забыл задекларировать. Он - дипломат без опыта, политик без способностей и чиновник, манипулирующий президентом.

Ермак оказался в команде Зе благодаря интригам и подставам. Избавился от Андрея Богдана и занял его место. Начал с Донбасса, и сегодня переговоры заблокированы: с ним отказываются разговаривать. Попытался нагнуть фракцию "Слуги народа". Она раскололась и посылает президента вместе со всем Офисом.

Он называет себя продюсером, юристом и дипломатом. Но в Киеве его знают, как "решалу", который крышевал вопрос с МАФами. Когда ему напоминают о МАФах, его это очень раздражает.

Как бы Ермак не пытался представить из себя игрока высшей лиги, он остается мелким торгашом в дорогом костюме. И поэтому его брат продает должности в Офисе президента. Зеленский прикрывает братьев-торгашей. А за пленки будет отвечать тот, кто их обнародовал, а не Ермаки.

Ермак играет не один. У него мощная команда единомышленников. Главный из них - это кум и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, больше известный как Коля Оболонский или Коля Велюровый. Это его ресторан работал во время карантина, это он раздавал лимоны пострадавшим при взрыве дома. Это он сравнил Украину с насосом и надувной куклой.

В команде Ермака не только специалисты из резиновых кукол, но и эксперты из детей низкого качества и сторонники принудительной стерилизации малоимущих. Это нардеп от "Слуги" Галина Третьякова. Она тоже мыслит, как мелкий торгаш: легализовать все и заработать на этом копейку. А там хоть ларек не стой. Главное - легализовать проституцию.

После пленок, "Велюра", некачественных детей и надувной куклы Украины Ермак и его друзья остаются во власти. Зеленский их покрывает и поддерживает, потому что каждый из них - президент.