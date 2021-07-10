Ермак и Нуланд обсудили подробности предстоящей встречи Зеленского и Байдена

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

Когда именно она состоится пока неизвестно

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Среди тем была предстоящая встреча президентов двух стран. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Когда именно она состоится пока неизвестно.

Отмечается, что они обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли.

Отмечается, что собеседники констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности в отношении последствий реализации проекта "Северный поток – 2".

Также руководитель Офиса Президента уделил особое внимание ситуации и ситуации безопасности на Востоке, вдоль границ нашей страны и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021".

В свою очередь заместитель Государственного секретаря Виктория Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины по вопросу агрессии России.

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