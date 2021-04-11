Эрдоган прокомментировал обострение ситуации на Донбассе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото из открытых источников

Глава Турции убежден, что целостность Украины должна сохраниться

Турция готова оказать любую поддержку для снижения напряжения и установления режима прекращения огня на линии разграничения на востоке Украины. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Стамбуле на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы убеждены, мы верим, что ситуацию на востоке Украины необходимо решать мирным путем в рамках международного законодательства таким образом, чтобы сохранялась территориальная целостность (Украины)", - заявил он.

По словам Эрдогана, Турция надеется, что в ближайшее время ситуация на Донбассе улучшится.

"Мы желаем, чтобы как можно скорее прекратилась эскалация, которую мы наблюдаем, чтобы было снижено напряжение и в рамках выполнения условий Минских договоренностей снова возобновилось перемирие и прекращение огня. Мы готовы оказывать любую поддержку по этому вопросу".

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям " Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянске и Воронежской области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения через взимание Россией своих войск к границам Украины.