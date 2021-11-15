Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа"

Новоизбранный руководитель занимает ряд должностей в парламенте

Съезд президентской партии "Слуга народа", который прошел в понедельник, 15 ноября, в Киеве, избрал нового руководителя. Им стала народный депутат Елена Шуляк. Об этом сообщает 112.ua.

Отмечается, что новоизбранный руководитель родилась 24 января 1976 года.

Окончила Украинский транспортный ("экономика и управление в строительстве"), Международный институт менеджмента (магистр бизнес-администрирования), училась на заочке в Киевском университете им. Шевченко ("психология").

Позже Шуляк занималась руководством аудиторской фирмы "Стандарт", работала в финансово-промышленной группе Midland Group, также работала членом наблюдательного совета в "Экспресс-Банке".

Кроме этого, занимала посты вице-президента по финансам украинского филиала международной организации Young Presidents' Organization, руководителя Наблюдательного совета Украинского строительного сообщества, члена правления, руководителя сектора "Строительство" Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Также была соучредителем Союза украинских предпринимателей (СУП).

В частности на парламентских выборах 2019 года была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа" (13-й номер в списке).

Отмечается, что в парламенте Шуляк занимает следующие должности:

заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа",

заместитель главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

С ноября 2019 года по март 2020 года занимала должность представителя Кабмина в Раде.

В декабре 2020 года была назначена главой Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства при президенте Украины.

Согласно декларацией за 2020 год у Елены Шуляк в совместном владении с мужем есть пять квартир в Киеве.

Женщина также владеет автомобилем Range Rover. И у нее есть офшор на Британских Виргинских островах.

Общий доход Елены Шуляк за 2020 год составил 1 035 249 грн. На банковских счетах у нее: 6830 евро, 56 533 грн, наличными - 552 000 грн, 415 000 долларов.

Напомним, ранее мы писали, что первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, который сложил полномочия главы партии "Слуга народа", предлагать кандидатуру нардепа Елены Шуляк на должность главы партии.