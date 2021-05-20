El Pais: Испанский суд расследует, как украинские неонацисты преследуют Шария

Анатолийй Шарий El Pais

Перевод статьи, опубликованной на сайте главной испанской газеты El Pais.

Анатолий Шарий, журналист и политик, ищет защиты после угроз убийством и нападений на его дом на побережье Каталонии.

Ольга Бондаренко не хочет, чтобы Анатолий Шарий гулял один у моря, особенно в ночное время. Она боится, что в случае отсутствия нанятых ими телохранителей его похитят. Или убьют. "Мы хотим жить в спокойствии вместе с нашим ребенком", — с тревогой говорит она. Шарий — 42-летний украинский журналист, активист и политик — стал мишенью для украинских неонацистских группировок, которые публично угрожают убить его. Семья старалась вести незаметную жизнь в деревне на побережье Каталонии. Но "ультрас" нашли их и продолжают преследовать.

Испанский судья ведет расследование по факту угроз и совершения преступлений на почве ненависти, совершенных главами "Национального Корпуса" — ультраправой партии, образованной из батальона "Азов", военизированной организации, которая воевала против донецких сепаратистов и послужила источником вдохновения для сторонников белого превосходства во всем мире. Ее лидер Андрей Билецкий призывает к "физическому уничтожению" сторонников политической партии, которую Шарий, имеющий канал на YouTube с 2,4 миллионами подписчиков, создал два года назад и решительно выступил против политики президента Владимира Зеленского. В одном из кратких отчетов, к которому получил доступ EL PAÍS, Моссос д’Эсквадра (полиция Женералитета. — Прим. ред.) делает вывод, что Ольгу и Анатолия "осаждают и преследуют за их журналистскую деятельность и принадлежность к оппозиционной партии".

Моссос расследует деятельность ультранационалистической группировки "Национальный Корпус" в связи с преследованием Шария.

Шарий покинул свою страну десять лет назад после того, как разоблачал случаи коррупции, будучи журналистом. Ему удалось добиться от Литвы предоставления ему и Ольге статуса политических беженцев, что позволило им жить в разных странах Европейского Союза. Они обосновались в одном из уголков Средиземноморья, где родился их сын. Здесь они решили проживать на постоянной основе. Однако они боятся за свою жизнь. Летом прошлого года Шарий обратился за помощью к испанской судебной системе и подал иск против лидеров "Национального Корпуса", который в отчете неправительственной организации Republic Institute классифицируется как "группировка насилия".

Ситуация начала усугубляться. В Украине неонацисты преследовали и нападали на сторонников "Партии Шария" на улицах среди бела дня. Во время проведения демонстрации в Киеве (в Николаеве. — Прим. ред.), они вынесли гроб с его фотографией. Тем временем в интернете неслись угрозы смерти в его адрес. Они обвинили его в том, что он "пророссийский предатель", и требовали его смерти. Но самое худшее произошло, когда проживающий в Испании украинец по имени Александр Золотухин — человек, который делится фотографиями Гитлера и антисемитскими сообщениями на своем профиле в Facebook — заплатил 24 евро, чтобы узнать через земельный кадастр испанский адрес Шария. Представители правых начали распространять этот адрес. ""Вилла Анатолия". Теперь я знаю, где ты живешь. Мы навестим тебя в Испании, жди нас, пи**р!" — написал один из руководителей "Национального Корпуса".

Туалет и рекламные брошюры

В судебном иске в отношении этих угроз, составленном адвокатом Жорди Рока, прогнозировалось, что ситуация для семьи может стать еще более ужасной, поскольку в Украине приближаются выборы в местные органы власти, в которых будет участвовать и "Партия Шария". Он не ошибался. Слово превратилось в действие, и началось физическое запугивание.

Ранним утром, 14 сентября 2020 года, трое мужчин в балаклавах оставили перед домом (Шария. — Прим. ред.) унитаз, при этом демонстрируя украинские флаги и знамена, что зафиксировали камеры наблюдения. Они бежали в сторону моря, когда их обнаружил один из охранников. Моссос проанализировали оставленные на унитазе следы, но не получили никаких результатов. Три дня спустя кто-то развесил на электроопорах и фонарных столбах поблизости от места проживания семьи распечатки с фотографией Шария и надписью: "Соседи, будьте осторожны. Полиция Нидерландов расследует дело о педофилии в отношении Анатолия". Адвокат Рока утверждает, что это было ложное заявление, основанное на фальшивых данных.

"Нам нужна специальная операция, чтобы наши орлы прилетели в Испанию и убили его".

Всего неделю спустя другой "мрачный персонаж", Сергей Иванов, занимавший различные должности в украинском правительстве после ухода Януковича, сделал селфи перед домом и выложил его в Интернете, где также опубликовал данные о продлении паспорта Ольги и имя ребенка. Ольга видит только одно вероятное объяснение: он получил информацию из украинского консульства, куда она была вынуждена обратиться для оформления паспорта ребенка. Ольга осуждает препятствование со стороны консульства, которое не предоставило по требованию судьи данные о личностях подозреваемых. Семья также осуждает пособничество ультраправым со стороны правительства, которых те, по их словам, используют для силового влияния на оппонентов.

Хотя в суде дело находится на начальной стадии, Моссос д’Эсквадра отнеслись к нему серьезно. Они проанализировали интервью Иванова с членом "Национального Корпуса" Иваном Семесюком, который также является художником и рисует картины со свастиками. Семесюк предлагает окончательное решение конфликта: "Шарий однозначно должен быть убит. (…) Нужна спецоперация, чтобы наши орлы прилетели в Испанию и убили его". Информационные службы каталонской полиции проанализировали профиль Семесюка, без всяких сомнений связав его с "идеологией превосходства белой расы" и с "Национальным Корпусом".

Обвиняется в "государственной измене"

К наступлению неонацистов присоединилось и давление со стороны судебных органов. Украина открыла уголовное производство по обвинению в государственной измене и разжигании межнациональной розни согласно документам, полученным этой газетой. Теперь Служба безопасности пришла к выводу, что в 2014 году, совпавшем с конфликтом на востоке страны между пророссийскими сепаратистами и правительством, Шарий помогал "подрывной" деятельности России, публикуя искаженную информацию. Адвокат активиста считает, что это "явный случай политического преследования", конечная цель которого — добиться экстрадиции Шария в Украину, где "по всей вероятности, он будет убит", говорится в письме, адресованном судье.

Государство обвиняет активиста в информационной поддержке России в конфликте против Украины

Обвинение, которое в случае его удовлетворения может привести к лишению свободы на срок до 20 лет, основано на содержании ряда интервью и видеозаписей, размещенных в Интернете. На одном из российских каналов Шарий подверг критике действия украинской армии ("их нельзя называть патриотами"), которые, говоря языком ушедшей эпохи, могут "подорвать моральный дух украинского населения и украинской армии". Журналист также вспомнил эпизод из Второй мировой войны — нападение украинских националистов на поезд с поляками — который, по мнению стороны обвинения, является попыткой "спровоцировать украинско-польский межэтнический конфликт". Они также обвиняют его в "искажении" событий революции на Майдане, "поощрении сепаратистских настроений" и "пропаганде многоязычия". Короче говоря, в "содействии" российской политике в стране.

На по-детски непосредственном лице Шария с большими круглыми очками изображена улыбка где-то между озорной и возмущенной. "Любой, кто не поддерживает Зеленского, получает клеймо пророссийского. Я не пророссийский. У меня нет никаких контактов с Россией", — говорит он, сидя на диване у себя дома. Шарий подчеркивает, что обвинение составлено с нарушениями (многие слова "на самом деле сказаны ведущим"), а в уголовном преследовании Анатолий видит руку президента Украины, которого он обвиняет в попытке запретить его партию. Шарий утверждает, что Украина оказывает давление на Литву с целью лишить его статуса беженца, который позволил ему получить соответствующее разрешение и жить в Каталонии.

Отсюда (из Испании. — Прим. ред.) они одновременно руководят деятельностью партии и с тревогой следят за событиями в своей стране. Ольга и Анатолий наняли вооруженных охранников, а также попросили судью Эдуардо Морено защитить их. "Наши жизни в опасности", — говорит Шарий. Прежде чем принять решение, судья ждет доклада от представителей Моссоса, но уже сейчас он предоставил Шарию статус свидетеля под защитой. Глава Управления по гражданским и политическим правам при Женералитате Каталонии Адам Майо направил им письмо, в котором говорится, что семья соответствует условиям, при которых Испания может предоставить им убежище.