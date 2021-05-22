У президента Украины Владимира Зеленского и его соратников есть политические мотивы для репрессий против лидера оппозиции Виктора Медведчука, потому что голоса за президента и его партию "Слуга народа" уходят именно к "Оппозиционной платформе — За жизнь". Об этом заявил 20 мая политический публицист Дмитрий Джангиров, комментируя текущую политическую ситуацию, передает REGNUM.
Эксперт отметил, что у Совнацбеза Украины (СНБО) с одной стороны, и Службы безопасности (СБУ) и генеральной прокуратуры (ГПУ) с другой наблюдается несогласованность, когда они предъявляют Медведчуку разные обвинения.
Далее он подчеркнул, что речь идет исключительно о политической расправе: голоса юго-востока Украины, отданные за Зеленского и "Слуг" на президентских и парламентских выборах постепенно перетекают к партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь".
"Так что ничего нового ЗЕ-команда не придумала: закрытие "по беспределу" оппозиционных СМИ и политическое преследование политических оппонентов. При этом сам Зеленский неспособен ни договориться об обмене пленными, ни организовать вакцинацию. Ему остается лишь мстить политику, который способен и на первое, и на второе", — отметил политолог.
В завершение Джангиров предостерег прокуроров и других участников процесса от ошибок печально известного на Украине судьи Родиона Киреева, который в октябре 2011 года вынес несправедливый приговор Юлии Тимошенко, а после смены власти был вынужден бежать из страны.