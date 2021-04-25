Эксперт: Заявление Венедиктовой о деле против Медведчука – незаконное давление на оппозицию

Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова Facebook / Ирина Венедиктова

Заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой о деле против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виткора Медведчука говорит о намерениях власти получить поддержку у праворадикальной аудитории и легитимизироваться на правом электоральном поле. Об этом в комментарии ГолосUA рассказал политолог Александр Лазарев.

"Я считаю, что это исключительно элемент политического давление и политического пиара действующей власти. Политический пиар действующей власти – это праворадикальная аудитория, более правый вектор смещения, на который они сейчас начали ориентироваться и пытаются всячески доказать, что они там свои. Поэтому все подобные заявления против оппозиции, против Медведчука, ОПЗЖ будут звучать от власти, причем вне зависимости от ее ветвей. Мне кажется, что они будут подключать сюда и задействовать все политические фигуры, которые возможны в данном случае. Второй момент – это часть политического давления. Они пытаются показывать оппозиции, что они не собираются останавливаться исключительно на санкционной политике, на введении санкций против имущества, на закрытии оппозиционных телеканалов. То есть они показывают всесторонне, что они готовы идти дальше и давить дальше. Это элемент давления и запугивания оппозиции", – сказал Александр Лазарев.

Эксперт подчеркнул, что власть использует механизмы, не имеющие ничего общего с действиями в юридическом поле.

"Все, что звучит в юридической плоскости, уже звучит абсурдно от действующей власти, потому что они изначально начали задействовать механизмы, которые находятся вне юридического поля. Это санкционные механизмы. Это введение санкций против Козака, что привело к закрытию и ликвидации трех телеканалов без какой-либо доказательной базы и без предъявления этой доказательной базы. Я уже молчу о том, что без решения суда. Соответственно дальнейшее введение санкций против Виктора Медведчука, против его семьи, что тоже указывает на исключительно политическую мотивированность власти и на политическое давление против оппозиции, которая набирает уровень поддержки", – отметил Александр Лазарев.

По мнению политолога, о давлении на оппозицию свидетельствует и фраза Венедиктовой о том, что дело против Медведчука может привести к "посадке".

"Я считают, что такие выражения – это элементы запугивания, не более чем. Они пытаются показать, что они все решительно и очень серьезно настроены на борьбу с оппозицией, причем в незаконный способ", – резюмировал Александр Лазарев.

Напомним, днями генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в СМИ, что считает перспективным уголовное производство по нефтепроводу против народного депутата Украины, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.