Эксперт: Введя санкции против Медведчука, Зеленский сделал хуже себе и "Слуге народа": их рейтинги продолжат падать

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Партии президента Зеленского "Слуга народа" недолго осталось возглавлять рейтинг парламентских сил, а показатель её популярности весьма сомнителен. Особенно после того, как Зеленский ввел санкции против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, заявила политический эксперт Светлана Иванько, комментируя результаты последних соцопросов, сообщает Regnum.

"На первом месте "Слуга народа" Зеленского с показателем 22,1%. Но, видимо, это ненадолго. Люди в социальных сетях выражают негодование и пишут, что не может быть у партии власти такого рейтинга. Пишут, что на самом деле у "слуг" Зеленского максимум 15%. Посмотрим. Если тенденция падения продолжится, то скоро действительно будет 15%… Два года назад мы голосовали против Порошенко и за перезагрузку власти. А что изменилось? Как пишут люди в соцсетях, не изменилось ничего, кроме лица на фоне президентского штандарта. А сам Зеленский превратился в "Порошенко №2", — отметила эксперт.

Иванько отмечает, что оппозиция удерживает свои позиции, несмотря на беззаконие и репрессии власти, которые продолжаются уже несколько месяцев.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука сегодня может рассчитывать на поддержку 20,3% избирателей. А возможно и больше — если учесть, что статистическая погрешность опроса 2,8%, то еще вопрос, кто на самом деле на первом месте — партия власти Зеленского или оппозиция во главе с Медведчуком… Да, Зеленский и компания "по беспределу" отключили оппозиционные телеканалы (112, NewsOne, ZIK), но ведь недовольство людей никуда не делось. В стране экономический кризис, а при власти беспомощные дилетанты. Вакцинацию "зеленые" провалили, за два месяца всего 419 человек получили две дозы вакцины. Поэтому те украинцы, кто в 2019 году голосовали за мир и против Порошенко, сегодня разочаровались в Зеленском и поддерживают ОПЗЖ Медведчука. И высокий рейтинг оппозиции вселяет надежду, что бой еще не закончен", — подчеркивает эксперт.