Эксперт сделал пессимистичный прогноз курса доллара

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Соотношение негативных и позитивных факторов в мировой экономике складывается в пользу крепкой гривны. Но это может продолжаться недолго: начиная с ноября вероятна противоположная тенденция. При самом негативном стечении обстоятельств для Украины курс может превысить 28 грн за доллар, прогнозирует финансовый аналитик Алексей Кущ. Об этом пишет Анна Пешкова в материале "Рекордная инфляция и кризис в Китае: стоит ли ждать стремительного роста курса доллара" для 112ua.tv.

Автор отмечает, речь идет о пессимистичном сценарии.

"Следующий год очень важен: все будет зависеть от модели развития мировой экономики. Перейдет ли она в фазу экономического роста или оправдаются прогнозы с кризисом в США и Китае? Если разразится серьезный кризис, он отразится на глобальном сокращении потребления металла и продовольствия. Это будет кардинально влиять на гривну", - говорит аналитик.

По мнению Алексея Куща, курс будет зависеть также и от того, начнется ли так называемая политика "монетарного сжигания", роста процентных ставок Федеральной резервной системы США или продолжится политика количественного расширения и нулевых процентных ставок.

"Если американцы начнут повышать ставку и сжимать ликвидность на глобальном уровне, то произойдет колоссальный отток средств с развивающихся рынков", - подчеркивает Кущ.

Таким образом, гривна может оказаться под ударом. Однако до ноября эксперт ожидает видеть достаточно крепкую нацвалюту.

"Курс балансирует на основании разных факторов. Здесь вопрос, в какую сторону баланс сложится: в сторону позитивных или негативных. На этот момент он складывается в сторону позитивных, но это может продолжаться не очень долго: начиная с ноября возможна противоположная тенденция. Однако оснований для глубокой девальвации гривны я сейчас не вижу", - комментирует Алексей Кущ.

Ссылаясь на мнение аналитиков Алексея Козырева, Александра Охрименко, Романа Шпека, Вадима Бардася и Олега Пендзина, автор предполагает, что до конца года курс доллара будет колебаться в пределах 27-28 грн с сохранением тренда на постепенную ревальвации нацвалюты.