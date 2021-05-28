Эксперт пояснил, почему власти Украины будут затягивать дело Медведчука

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Судьи и правоохранительные органы будут намерено затягивать дело по обвинению председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене, как из-за отсутствия доказательной базы, так и из-за нежелания брать на себя ответственность за принятие политического решения.

Об этом 27 мая в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил политолог Артур Билоус, комментируя последние внутриполитические события.

"Процесс будет длительным, будет затягиваться по разным соображениям. С одной стороны – недостаточная подготовка доказательной базы, с другой – нежелание судей и следственных органов как-то форсировать этот процесс. Поскольку и сторонники, и противники Медведчука в одном едины: этот процесс является политическим в значительной степени", – подчеркнул эксперт.

Политолог считает, что рядовые сотрудники, причастные к расследованию и судейству этого дела, боятся брать на себя ответственность за политическое решение. Тем более, отметил специалист, что с доказательной базой "не все так просто", как заявляют руководители правоохранительных органов на брифингах.

"Судьям, как и правоохранителям, не хочется участвовать в такого рода политических процессах. Потому что тут накликать беду намного легче, чем получить медаль. Ответственности высших чинов не будет, а ответственность рядовых исполнителей может быть. Поэтому они будут всячески пытаться тормозить процесс, не спешить с принятием тех или иных решений, подразумевая политическую конъюнктуру и ее возможное изменение", – подчеркнул Билоус.

Напомним, 21 мая, в Апелляционном суде Киева рассматривали апелляцию на домашний арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. По итогам решение оставили без изменений.

Ранее, 13 мая Печерский райсуд Киева постановил взять председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука под домашний арест.

Адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы, Ирины Венедиктовой, в отношении председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее – политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркнул оппозиционный политик.