Эксперт об обысках у окружения Медведчука: Это картинка, которая создает ощущение хаоса и опасности у рядовых граждан

Татьяна Проторченко Фото из открытых источников

Обыски у окружения главы Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - это картинка, которая создает ощущение хаоса и опасности у рядовых граждан. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявила эксперт по вопросам государственного управления, общественный деятель Татьяна Проторченко.

"Правоохранительные органы, органы безопасности должны действовать в пределах и в способ и в рамках исключительно закона. Потому что когда мы наблюдаем вот такие вот действия, когда работник СБУ замыкается в офисе, потом открывает дверь - оно же не способствует улучшению отношения к правоохранительным органам, ни имиджа, ни чувства граждан Украины себя в безопасности. Это создание хаоса, это картинка, которая создает ощущение хаоса и ощущение опасности в первую очередь рядового гражданина. А уж дальше - да, действительно, здесь уже идут внутренние разборки, если можно так сказать, кто кого сможет вытеснить максимально далеко из электорального поля", - отметила Проторченко.

Она добавила, что обысками у окружения Медведчука правоохранители хотели получить ситуативный результат.

"Критическая масса сегодня невежд в правоохранительной системе, критическая масса, которые считают "и так сойдет". Люди, которые не понимают, что есть процесс, уголовно-процессуальный кодекс, и в суде это разваливается. Им надо ситуативный результат, показать "вот, мы никого не боимся, мы это делаем", - добавила Проторченко.

Напомним, сегодня, 24 июня 2021 года, с самого утра прокуроры и следователи СБУ и ГБР проводят обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе приемной Виктора Медведчука. Кроме того, с обысками приехали еще и к маме жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, А также к его родственникам, проводятся обыски у помощников народных депутатов.

Напомним, в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" находятся приемные 7 депутатов от этой политической силы, в том числе председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы.

Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний назвал обыски террором и местью со стороны действующей власти.

Ранее нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что обыски у мамы Оксаны Марченко - это очередной акт преступления власти против Виктора Медведчука.