Эксперт о санкциях против Медведчука: Народ не будет уважать власть, которая нарушает закон

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Фото из открытых источников

"Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что "не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты". Так политический эксперт Елена Броницкая прокомментировала указ президента Владимира Зеленского, который ввел в действие решение СНБО о санкциях в адрес главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом Броницкая написала в колонке для издания "Капитал".

"Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты – без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – побоку. Прямое нарушение закона, не разрешающего применять санкции к гражданам Украины и к юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству – не волнует!" – возмутилась политический эксперт.

"Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что "не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих". Нет, не слышали!" – процитировала она знаменитого немецкого поэта.

Броницкая предупредила, что народ не будет уважать власть, которая пренебрегает законами.

"Вот и копает "зелёная власть" под себя: чем дальше – тем глубже. По сути, совершает политическое самоубийство, потому как народ, наблюдая как Зеленский и Ко плюют на закон, не будет уважать такую власть. А главное – граждане Украины, видя, как эта власть сама подрывает собственную легитимность, ничем не отличаясь от бандитов из подворотни, будет относиться к "зеленым" точно так же. Как к бандитам из подворотни", – отметила эксперт.

Вместе с тем Броницкая напомнила, что США включили Медведчука в санкционный список еще в 2014 году, но за это время оппозиционный политик только увеличил свое влияние и провел в Верховную Раду вторую по величине депутатскую фракцию.

"Да и навредить Медведчуку, объявив против него санкции, никак не получится. Америка уже вносила его в санкционный список 7 лет назад. Добились с точностью до наоборот. За это время своё влияние Виктор Медведчук только нарастил. "Корреспондент", "Фокус", даже "Новое время" – все политические рейтинги показывают, что он в топ-5 самых влиятельных украинцев. И в Верховной Раде у него вторая по величине фракция", – аргументировала эксперт.

Броницкая уточнила, что по соцопросам "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука сегодня занимает первое место, в то время как партия "Слуга народа" только третья.

"Сегодня ОПЗЖ Медведчука на первом месте, и рейтинги постоянно растут. Даже после этого дикого решения Зеленского отключить телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK ОПЗЖ продолжает лидировать в соцопросах, тогда как у "слуг" Зеленского только 3-е место", – подчеркнула эксперт.

"Медведчук и до этого устраивал Зеленскому и Ко Сталинград (в частности, на местных выборах, где "слуги" пролетели как Верещук над Киевом), а теперь разгром будет окончательным. Запасаемся попкорном", – заключила политический эксперт Елена Броницкая.