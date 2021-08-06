Эксперт о деле Медведчука: ЕСПЧ развалит "криворожскую юридическую школу"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Ведущие мировые СМИ опубликовали более 70 тыс. публикаций, возмущаясь несправедливыми незаконными репрессиями украинской власти в отношении лидера оппозиции Виктора Медведчука. Об этом заявил политический эксперт Игорь Вальский, комментируя начало рассмотрения дела лидера ОПЗЖ в ЕСПЧ, передает REGNUM.

По мнению эксперта, многочисленные публикации на эту тему говорят о том, что лидера ОПЗЖ поддерживает весь мир, а вот президента Зеленского, с каждым днем все сильнее превращающегося в трагикомический образ местечкового диктатора, — лишь его "зеленые кнопочки".

"И только потому, что получают в конвертах ежемесячную "благодарность" за работу послушных болванчиков, нажимающих на нужные кнопки при голосовании в Верховной Раде. Но перекрой денежный краник ‑ и "молодая кровь" тут же побежит продаваться тем, кто больше заплатит за их услуги", — отметил Вальский.

Политолог отмечает, что Медведчук не испугался репрессивной машины, запущенной против него силовиками Зеленского, и не уехал из Украины, как рассчитывали власти.

"Все потому, что правда на его стороне, и он готов отстаивать свое честное имя в суде, в пух и прах разбивая все "доказательства", сфабрикованные властью. И то, что эти документы "криворожской юридической школы" шиты белыми нитками, очень скоро докажет Европейский суд по правам человека, который уже начал рассматривать иск Медведчука о незаконном содержании его под домашним арестом", — напомнил Вальский.

Эксперт отмечает, что в итоге Зеленский еще больше опозорится, а весь мир получит абсолютно стопроцентное подтверждение того, что в Украине действительно осуществляются репрессии в отношении тех, кто больший профессионал и кто позволил себе думать вразрез с линией партии "Слуга народа". По его мнению, Медведчук, наоборот, заручится еще большей поддержкой мировых лидеров, а также миллионов простых украинцев, еще сильнее упрочнит свои позиции в качестве следующего главы государства, "который сможет наконец-то вывести Украину из того экономического и политического коллапса, в который весело с шутками вогнал ее бывший комик со своими карманными юмористами".

Напомним, 3 августа Европейский суд по правам человека начал производство по делу Медведчука, основанием которого послужило ходатайство адвокатов политика.