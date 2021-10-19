Эксперт назвал слова Зеленского об обмене Медведчука на пленных украинцев провокацией

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена находящегося под следствием главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука на украинских граждан в РФ является провокацией, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было гражданство РФ. Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует, и считает, что Зеленский, рассуждая об этом, продемонстрировал, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина". Кроме того, он отметил, что у него не было и нет другого гражданства, кроме украинского.

"Это (идея о возможности обмена Медведчука - ред.) является манипуляцией и провокацией, потому что здесь речь идет о том, чтобы публично признать наличие российского гражданства у Медведчука", - сказал эксперт РИА Новости.

"Напомню, что в Украине двойное гражданство запрещено законом", - подчеркнул он. При этом, по словам политолога, безусловно, действие этого закона не распространяется на ряд людей. Самым ярким примером является украинский олигарх Игорь Коломойский, у которого не два гражданства, а три.

"Медведчук попал под удар как один из нелояльных Зеленскому политиков, которого пытаются полностью вывести с политической арены, нивелировать любое его влияние", - указал аналитик.

Он также отметил, что "если уж Зеленский так жаждет обмена пленных, то пусть он вначале без всяких условий освободит наблюдателя "Луганской народной республики" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, который был захвачен совершенно незаконно в нарушение всех имеющихся международных договоренностей".

"Он сейчас подвергается пыткам и унижениям. Если Зеленский действительно хочет кого-то обменять или освободить в качестве жеста доброй воли, то пусть тогда он освободит незаконно захваченного Андрея Косяка", - заключил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктор Медведчука на пленных украинцев. Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский заявил, что после таких заявлений Зеленский превращается в террориста. Он также добавил, что когда президент становится террористом, он должен помнить, что с террористами переговоров не ведут. А тем более в России.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что власть президента Владимира Зеленского всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.