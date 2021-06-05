Экс-заместителя секретаря СНБО Кривоноса уволили из рядов ВСУ

Сергей Кривонос Фото из открытых источников

Его служба в ВСУ длилась более 32 лет

Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса уволили из рядов Вооруженных сил Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю...команда из Офиса Президента", - отметил Кривонос.

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Также он уточнил, что служил в ВСУ тридцать два с половиной года, а "его увольнение - это начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве!"

Напомним, в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Впоследствии советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал представление на увольнение генерала-майора Сергея Кривоноса с должности своего заместителя еще несколько месяцев назад.