Экс-суддя Чаус больше не числится в международном розыске, - СМИ

По его словам, Интерпол удовлетворил жалобу защиты Чауса, а основанием стала недостаточность предоставленных украинскими правоохранителями документов для розыска экс-судью.

В то же время, в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что снятие Чауса с розыска не влияет на процедуру его экстрадиции.

"Сейчас процедура экстрадиции бывшего судьи в Республике Молдова продолжается и никоим образом не зависит от факта пребывания подозреваемого в международном розыске", - сказали в НАБУ.

Напомним, адвокаты Николая Чауса заявили, что бывшего украинского судью похитили в Молдове вооруженные люди и повезли в неизвестном направлении. Также эту информацию подтвердили в правоохранительных органах страны.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем заверил в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.