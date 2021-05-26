Экс-суддя Чаус больше не числится в международном розыске, - СМИ
Интерпол отменил решение о международном розыске Чауса еще 30 апреля
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла бывшего судью Николая Чауса из розыска. Соответствующее решение было принято еще в конце апреля, передает "РБК-Украина" ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"Интерпол 30 апреля отменил решение о международном розыске Чауса", - отметил информатор.
По его словам, Интерпол удовлетворил жалобу защиты Чауса, а основанием стала недостаточность предоставленных украинскими правоохранителями документов для розыска экс-судью.
В то же время, в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что снятие Чауса с розыска не влияет на процедуру его экстрадиции.
"Сейчас процедура экстрадиции бывшего судьи в Республике Молдова продолжается и никоим образом не зависит от факта пребывания подозреваемого в международном розыске", - сказали в НАБУ.
Напомним, адвокаты Николая Чауса заявили, что бывшего украинского судью похитили в Молдове вооруженные люди и повезли в неизвестном направлении. Также эту информацию подтвердили в правоохранительных органах страны.
Позже глава МИД Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем заверил в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.