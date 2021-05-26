live
Новости » Политика Читати новину українською

Экс-суддя Чаус больше не числится в международном розыске, - СМИ

Николай Чаус Фото из открытых источников

Интерпол отменил решение о международном розыске Чауса еще 30 апреля

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла бывшего судью Николая Чауса из розыска. Соответствующее решение было принято еще в конце апреля, передает "РБК-Украина" ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Интерпол 30 апреля отменил решение о международном розыске Чауса", - отметил информатор.

По его словам, Интерпол удовлетворил жалобу защиты Чауса, а основанием стала недостаточность предоставленных украинскими правоохранителями документов для розыска экс-судью.

В то же время, в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что снятие Чауса с розыска не влияет на процедуру его экстрадиции.

"Сейчас процедура экстрадиции бывшего судьи в Республике Молдова продолжается и никоим образом не зависит от факта пребывания подозреваемого в международном розыске", - сказали в НАБУ.

Новости по теме: "Волнуюсь за свою жизнь": Чаус записал новое видеообращение

Напомним, адвокаты Николая Чауса заявили, что бывшего украинского судью похитили в Молдове вооруженные люди и повезли в неизвестном направлении. Также эту информацию подтвердили в правоохранительных органах страны. 

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем заверил в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине обнаружили еще 4606 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 За сутки в Украине подтвердили 3 620 новых случаев COVID-19, 133 человека умерли За сутки в Украине резко возросло количество прививок второй дозой COVID-вакцины Количество COVID-больных растет: За минувшие сутки в Украине более 4,5 тысячи инфицированных

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки?
Отчет Шмыгаля в Верховной Раде, 21.05.21
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?