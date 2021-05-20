Екатерина Кива: Вместо установления мира на Донбассе и улучшении жизни народа власть уничтожает оппозицию

Екатерина Кива Фото из открытых источников

Вместо установления мира на Востоке Украины, улучшении жизни населения и борьбы с олигархами действующая власть уничтожает оппозицию и занимается популизмом. Об этом заявила журналистам руководитель Полтавской областной молодежной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Екатерина Кива.

"Действующая власть, к сожалению, не смогла перестроиться: уйти от кино и роликов в реальную жизнь. Эти люди просто обманули ожидания украинцев. Мы помним громкие заявления в сторону предыдущего президента Порошенко "я ваш приговор", но на сегодня власть является приговором народу. Вместо наказания преступников они занимаются тем, что уничтожают оппозицию. Власть и не пыталась установить мир Донбассе, нам всем только замыливали глаза. Действующее руководство Украины не заинтересовано в мирном процессе, что приводит к ухудшению ситуации", - сказала она.

Комментируя заявления президента Владимира Зеленского о желании установить мир на востоке Украины и стремлении провести встречу с президентом РФ, Екатерина Кива сказала: "Это всего лишь громкие заявления. Ничего не будет происходить. Глава Политсовета ОП-ЗЖ Виктор Медведчук предлагал план по мирному урегулированию ситуации, но власть его не поддержала", - отметила она.

При этом Екатерина Кива указала на отсутствие борьбы с олигархатом.

"Это уже традиция в Украине, что с приходом новой власти чиновники богатеют, а население беднеет. На публике они делают видимость борьбы с олигархами, а по факту – с ветряными мельницами. На сегодня от этой "борьбы" не пострадали ни олигарх Ахметов, ни олигарх Пинчук, у них прекрасно идут дела", - отметила политик.

При этом она добавила: "Страна живет картинками и обещаниями, власть все красиво показала, а по факту у нас ничего нет и никаких улучшений не происходит. Они боятся правды, боятся потерять власть, и это ведет их только к ненависти народа. Зеленский выбрал явно не тот путь – не путь с народом", - подытожила Екатерина Кива.