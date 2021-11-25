Екатерина Кива: Молодёжь не должна стоять в стороне, когда пенсионеры выживают на копеечные пенсии

Екатерина Кива Фото из открытых источников

Украинская молодёжь должна помогать людям старшего поколения, оказавшимся в непростых жизненных условиях. Об этом руководитель Полтавской областной молодёжной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Екатерина Кива заявила на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня мы совместно с Молодёжным Крылом ОПЗЖ и Полтавской областной организацией "Оппозиционная платформа – За жизнь" присоединились к Всеукраинскому флэшмобу #МолодежьНеравнодушна. Обязанность молодого поколения – помогать старикам и поддерживать их всячески. Проявить такой жест добра к старшим – помочь с продуктовым набором, нужными лекарствами – это хоть немного облегчит их непростую жизнь сегодня", – сказала она.

Екатерина Кива также призвала всех последовать примеру ОПЗЖ.

"Мы призываем всех, не стоять в стороне и присоединится к такой доброй акции и помочь нуждающемуся по возможности! Не будьте равнодушными к ближним. Молодёжь не должна стоять в стороне, когда наши пенсионеры выживают на копеечные пенсии!" – подытожила она.